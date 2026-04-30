Домен мессенджера «Макс» пометили как «шпионское ПО». После такой же метки из App Store удалили приложение Telega

Хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен «национального мессенджера» «Макс» как «шпионское программное обеспечение», свидетельствуют данные сервиса Cloudflare Radar.

При этом в карточке домена указано, что у него есть TLS-сертификат, который подтверждает подлинность проекта и используется для защищенного соединения по HTTPS. В App Store и Google Play мессенджер пока доступен.

В пресс-службе мессенджера заявили, что классификация Cloudflare «вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики, а не на фактическом анализе кода». Мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз, а данные пользователей «надежно защищены», говорится в сообщении.

Появление такой же метки, вероятно, стало одной из причин удаления из App Store неофициального клиента телеграма — приложения Telega, которое набрало популярность в России на фоне блокировок самого мессенджера. Вскоре после того, как приложение пропало из App Store, выяснилось, что Cloudflare пометил два домена, относящиеся к мессенджеру Telega, как шпионское ПО. За этим последовал и отзыв TLS-сертификата.

Собеседник издания «Код Дурова» отмечал, что ключевым фактором, вероятно, стал именно отзыв сертификата, «потому что его наличие у проекта имеет значение для присутствия на таких официальных площадках как App Store». По его словам, к удалению приложения из App Store привели и пометка Cloudflare, и отзыв TLS-сертификата. В середине апреля пользователей айфонов также стали предупреждать, что Telega «содержит вредоносный код».

