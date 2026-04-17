Apple стала помечать приложение Telega как вредоносное

Пользователей айфонов стали предупреждать, что приложение Telega (это неофициальный клиент телеграма) «содержит вредоносный код», сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на читателей.

В сообщении, которое видят пользователи iOS на телефонах говорится: «Невозможно открыть приложение „Telega“, так как оно содержит вредоносный код. Удалите это приложение со своего устройства».

При попытке зайти приложение «вылетает», а пользователю предлагают изучить страницу о его опасности.

Telega стала популярна у россиян на фоне блокировки телеграма. Разработчики рассказывали, что это «форк» (то есть ответвление) официального клиента. IT-эксперты выяснили, что при авторизации Telega получает доступ к персональным данным пользователя и может следить, кто, когда и с кем общается. Кроме того, изучившие мессенджер айтишники указывали, что Telega связана с VK. Создатели это отрицали. 9 апреля мессенджер Telega пропал из App Store. Причина его удаления неизвестна. «Осторожно, новости» писали, что вероятной причиной удаления стал отзыв сертификатов безопасности, а хостинг-провайдер Cloudflare пометил два домена, относящиеся к Telega, как шпионское ПО.

В России набирает популярность мессенджер Telega — альтернативная версия телеграма. Его создатели обещают стабильную связь без VPN Эксперты считают, что приложение отправляет все данные на серверы VK

