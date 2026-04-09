Мессенджер Telega (неофициальный клиент Telegram) пропал из App Store

Из магазина приложений App Store пропал неофициальный телеграм-клиент Telega. На это обратил внимание «Код Дурова».

Причина удаления мессенджера неизвестна.

Telega стал популярен на фоне блокировки телеграма в России. Это приложение, разработанное на базе открытого кода, но для обмена сообщениями подключающееся к серверам телеграма. Его создатели — казанская компания АО «Телега».

Ранее эксперты заявляли, что Telega связана с VK. Позже выяснилось, что мессенджер занимается перехватом трафика пользователей, то есть его владельцы могут видеть всю активность пользователей, в том числе читать их переписку.

