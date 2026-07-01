ФАС потребовала от Apple устранить «дискриминацию» российских разработчиков приложений. И пригрозила штрафом до четырех миллиардов рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании Apple из-за того, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система.
Для использования российских поисковых систем пользователь должен вручную менять настройки, утверждают в ведомстве. «Это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей», — считают в ФАС.
Еще одним поводом для предупреждения стало неисполнение требований о предустановке российского программного обеспечения на устройства с операционной системой iOS . Речь среди прочего идет о мессенджере «Макс» и отечественном магазине приложений.
В ФАС дали Apple время до 15 июля, чтобы устранить нарушения. Если компания проигнорирует предупреждение, ей грозит штраф до четырех миллионов рублей по делу о нарушении антимонопольного законодательства, добавили в ведомстве.
В июне из магазина приложений App Store пропали мессенджер «Макс», основное приложение соцсети «ВКонтакте», приложения электронной почты Mail.ru, а также еще несколько приложений холдинга VK. Кроме того, стало недоступно приложение соцсети «Одноклассники».
В Apple заявили, что «Макс» был удален из App Store «в соответствии с правилами соблюдения санкций. Причины удаления остальных приложений неизвестны.
Минцифры назвало удаление VK из AppStore «политически мотивированным решением» и пожаловалось в ФАС. В Кремле заявили, что удаление приложений VK из магазина Apple «ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг».