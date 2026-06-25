Минцифры назвало удаление VK из AppStore «политически мотивированным решением»

Компания Apple удалила приложения VK из AppStore без каких-либо оснований, и это «политически мотивированное решение», заявили в Минцифры.

В министерстве отметили, что Apple «полностью игнорирует» социально значимые функции удаленных приложений, которые используются в том числе для предупреждения о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Удаление приложений VK в Минцифры также назвали «проявлением недобросовестной конкуренции». По версии ведомства, таким образом компания Apple хочет защитить интересы зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама Apple, как отметили в Минцифры, не дает выбирать по умолчанию поисковую систему и предустанавливать российский магазин приложений на своих устройствах.

В связи с этим министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу и попросило «в оперативном режиме рассмотреть данные факты».

В VK подчеркнули, что компания никогда не была под санкциями, и заявили, что своими действиями Apple ограничивает россиян в доступе к сервисам, «которыми ежедневно пользуются десятки миллионов». Следствием удаления станет то, что пользователи не будут получать пуш-уведомления и не смогут скачивать и обновлять приложения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK из магазина Apple «ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг». «Ну, а для тех, кто, действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами», — добавил он.

25 июня из App Store пропали основное приложение соцсети «ВКонтакте», приложения электронной почты Mail.ru, а также еще несколько приложений холдинга VK — VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер и «Дзен». Кроме того, стало недоступно приложение соцсети «Одноклассники». Причина удаления приложений из магазина Apple неизвестна.

В начале июня из App Store таким же образом пропал мессенджер «Макс». После этого пользователям, у которых он был установлен, перестали приходить пуш-уведомления о звонках и сообщениях. В Apple заявили, что «Макс» был удален из App Store «в соответствии с правилами соблюдения санкций.

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