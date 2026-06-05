Apple объяснила исчезновение мессенджера «Макс» из App Store санкциями

Apple прокомментировала исчезновение российского «национального» мессенджера «Макс» из магазина приложений App Store.

В комментарии «Русской службе Би-би-си» компания заявила, что «Макс» был удален из App Store «в соответствии с правилами соблюдения санкций». Apple, подчеркнули представители компании, «соблюдает законы юрисдикций, в которых работает».

Какие именно ограничительные меры стали основанием для решения об удалении мессенджера из магазина приложений, в компании не уточнили.

«Макс» исчез из магазина приложений App Store 3 июня. На следующий день стало известно, что на устройства перестали приходить пуш-уведомления о звонках и сообщениях в мессенджере «Макс». На тот момент Apple никаких заявлений по поводу удаления мессенджера из магазина приложений не делала. В «Максе» говорили, что работают над возвращением приложения в App Store.

Удалить «Макс» из App Store, а также из магазина приложений Google в феврале призывала Юлия Навальная.

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