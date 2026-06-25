Из App Store удалили VK, «Одноклассники» и Mail.ru

Обновление. Из App Store пропали основное приложение соцсети «ВКонтакте», приложения электронной почты Mail.ru, образовательной платформы Skillbox, а также контент-платформы «Дзен».

Из App Store пропали несколько приложений холдинга VK, сообщает РБК 25 июня. В частности, недоступны «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства.

Кроме того, в магазине Apple недоступно приложение соцсети «Одноклассники». При этом на момент публикации пользователи iOS могли скачать приложение соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе холдинга заявили, что VK никогда не находилась под санкциями. «Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple. Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK», — заявили в пресс-службе.

В 2025 году из российского App Store удалили 1213 приложений.

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