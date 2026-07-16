Bloomberg: богатейшие российские бизнесмены за год вывели из страны миллиарды долларов. Они вкладываются в крипту и зарубежную недвижимость

Несколько самых богатых российских бизнесменов за год вывели из страны миллиарды долларов на фоне растущей обеспокоенности по поводу состояния экономики страны и государственного бюджета, пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Бизнесмены, среди которых есть и приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, также опасаются, что их активы могу изъять, как это произошло, например, с бывшим владельцем аэропорта Домодедово Дмитрием Каменщиком.

Кроме того, представители бизнеса опасаются, что государство усилит давление на них, чтобы финансировать войну. Bloomberg напоминает, как в марте на встрече с Путиным и крупнейшим бизнесменам предложили пожертвовать средства на войну. По версии Кремля, бизнесменов не просили, а они сами выступили с такой инициативой.

По данным источников издания, богатейшие бизнесмены за последний год пересмотрели свои инвестиционные портфели в пользу вложений в криптовалюту, золото и недвижимость за рубежом.

Точно оценить масштабы неофициального оттока капитала, например, через транзакции криптовалют, сложно, признает Bloomberg. Однако, по словам двух источников, знакомых с инвестиционными решениями нескольких богатейших российских бизнесменов, речь идет о десятках миллиардов долларов. По сравнению с предыдущим годом, отметили они, отток капиталов увеличился.

Bloomberg отмечает, что, пытаясь вывести активы вне зоны доступа Кремля, российские бизнесмены вынуждены учитывать западные санкции, наложенные на Россию из-за войны с Украиной.

Издание в связи с этим упоминает компанию А7, владельцами которой числятся беглый молдавский бизнесмен Илан Шор и российский государственный банк ПСБ (бывший Промсвязьбанк). A7 занимается трасграничными платежами, используя криптовалюту A7A5, привязанную к рублю. ПСБ заявлял, что в первой половине 2025 года объем транзакций через А7 превысил 7,5 триллиона в рублевом эквиваленте (около 98 миллиардов долларов).

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Почему бизнес думает о выводе активов из РФ

Власти отобрали бизнес у миллиардера Вадима Мошковича — и это очень опасный прецедент для владельцев всех больших капиталов в стране Изъять активы под тем же предлогом можно у пятой части списка Forbes