Украинские беспилотники атаковали окрестности Ставрополя, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Пожар произошел на территории промзоны в хуторе Вязники. Что именно там загорелось, губернатор не уточнил. По его данным пострадавших нет.

Издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев пишет, что в Вязниках горит нефтебаза. Журналисты отмечают, что это вторая нефтебаза в Вязниках, которую атаковала Украина, за последнюю неделю. В 1,2 километрах от базы с нефтью, попавшей под удар сегодня, находится еще одна нефтебаза, которую украинские дроны атаковали в ночь на 9 июля.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что в Ставропольском крае горит нефтебаза в Михайловке. Этот город находится рядом с Вязниками.

В Темрюкском районе Краснодарского края после атаки беспилотников произошел пожар на территории одного из предприятий, отчитались в оперативном штабе региона. Обломки дрона упали на территории частного дома в поселке Ильич, загорелась хозяйственная постройка.

В Белореченском районе края обломки дрона повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий. Пострадавших, по данным местных властей, в регионе нет.

Сколько всего беспилотников сбили российские ПВО над территорией страны, Минобороны РФ на момент публикации этой новости не сообщило.

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, а в последние месяцы особенно интенсивно. На фоне этих атак в России начался топливный кризис. О его масштабах читайте в большом исследовании «Медузы».