Москву и Подмосковье атаковали более 350 украинских беспилотников. В Истре трое погибших

Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате падения украинского беспилотника в поселке Пионерский в подмосковной Истре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Пионерском также загорелись пять частных домов. Еще два частных дома повреждены в деревне Бабкино в Истре. В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Пострадали два человека. Повреждена стена дома, выбиты окна. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и выбиты окна.

Всего с вечера 12 июля Москву и Подмосковье атаковали более 350 украинских беспилотников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Большую часть дронов сбили «на дальних подступах», 50 беспилотников уничтожили на подлете к Москве.

Во Владимире упавший беспилотник выбил окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 39 человек, включая восемь детей.

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