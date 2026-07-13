Москву и Подмосковье атаковали более 350 украинских беспилотников. В Истре трое погибших
Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате падения украинского беспилотника в поселке Пионерский в подмосковной Истре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Пионерском также загорелись пять частных домов. Еще два частных дома повреждены в деревне Бабкино в Истре. В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Пострадали два человека. Повреждена стена дома, выбиты окна. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и выбиты окна.
Всего с вечера 12 июля Москву и Подмосковье атаковали более 350 украинских беспилотников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Большую часть дронов сбили «на дальних подступах», 50 беспилотников уничтожили на подлете к Москве.
Во Владимире упавший беспилотник выбил окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 39 человек, включая восемь детей.