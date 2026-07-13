Курская область введет продажу бензина по номерам машин. Такие меры уже действуют в семи регионах России

В Курской области с 15 июля будет введена система продажи топлива по номерам автомобилей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Машины, у которых первая цифра номера четная, будут заправляться по четным дням. Машины с нечетной первой цифрой номера смогут приезжать на заправки по нечетным дням.

Как долго будут действовать ограничения, неизвестно. Хинштейн заявил, что они призваны сократить очереди на АЗС и защитить гражданских от украинских ударов. «В других областях такая практика доказала свою эффективность», — подчеркнул курский губернатор.

С начала июля продажу топлива по номерам ввели уже как минимум в семи регионах и городах России — Орловской, Нижегородской, Псковской, Липецкой и Кировской областях, а также в Мордовии и в Астрахани.

Топливный кризис в России начался в мае из-за усиления украинских ударов по нефтяной инфраструктуре — в частности, по нефтеперерабатывающим заводам. В десятке крупнейших российских НПЗ не осталось ни одного предприятия, которое не подверглось бы атакам Украины.

На этом фоне в России сократились добыча, переработка и продажа нефти. Так, объем переработки в июле, по данным британских аналитиков, упал до минимального значения с 2005 года.

Нехватка топлива вызвала длинные очереди на заправках. Во многих регионах России были введены лимиты на продажу бензина.