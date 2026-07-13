Bloomberg: нефтепереработка в России упала до минимума за 21 год

В июле 2026 года средняя производительность российских НПЗ составляет 3,91 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные EA Analytics, подразделения британской компании Energy Aspects, которая анализирует сырьевые и энергетические рынки.

Это самый низкий показатель с марта 2005 года. Также это более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки ниже среднего показателя за июль прошлого года.

На прошлой неделе газета Financial Times писала со ссылкой на неназванных аналитиков, что из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре Россия могла потерять от 20 до 40 процентов нефтеперерабатывающих мощностей.

Согласно данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), на фоне украинских ударов снижается не только переработка, но и добыча нефти. В июне она опустилась 8,928 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Это самый низкий уровень как минимум с февраля 2024 года, отмечает Bloomberg.

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