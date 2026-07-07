В Минцифры заявили, что не планируют вводить плату за иностранный интернет-трафик (в том числе на VPN)

Минцифры подтвердило, что не будет вводить плату за международный интернет-трафик, в том числе VPN. Об этом на заседании в Госдуме заявил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал он, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина о возможности введения такой платы.

Чтобы не пропустить все самое важное и срочное — установите приложение «Медузы». Отбросив скромность, скажем: оно удобное и классное. Если читаете нас из России, вам особенно понравится встроенный обход блокировок и безопасный режим (чтобы никто не понял, что у вас открыта «Медуза»). Неудобно читать — смотрите шоу «Что случилось» с Владом Гориным: он ежедневно обсуждает с гостями самые интересные события и тренды. Не хочется смотреть — слушайте главные тексты дня в «Радио Медуза». В общем, вот ссылка для скачивания приложения — вы знаете, что делать!

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с операторами связи и цифровых платформ просил принять меры против использования VPN-сервисов. Среди прочего, как сообщалось, обсуждалось решение ввести плату за потребление свыше 15 гигабайт международного трафика в месяц. Операторы воспринимают VPN-трафик как международный.

По данным «Русской службы Би-би-си», россиян хотят обязать платить примерно по 150 рублей за каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика. Изначально новые меры собирались ввести до 1 мая. Как сообщали «Ведомости», часть российских операторов не успевали к началу мая настроить свои системы и тарифы. Позже эту дату сдвинули на 1 июня.

Источники РБК говорили, что срок введения дополнительной платы за потребление международного трафика на мобильных сетях перенесут «ближе к осени» или «на время после выборов в Госдуму». Голосование пройдет 18-20 сентября.

В России спрос на VPN резко вырос на фоне блокировки ютьюба, фейсбука, инстаграма, вотсапа и телеграма. В ответ российские власти усилили борьбу с обходом блокировок. Так, к середине апреля крупные интернет-площадки России по требованию властей ограничили возможность использовать свои сайты и приложения под VPN.

Как власти России борются с VPN

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем

Как власти России борются с VPN

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем