ФАС завела дело на шестерых операторов заправок в Москве и Подмосковье из-за одновременного повышения цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении шестерых операторов автомобильных заправок, которые работают в Москве и Подмосковье. Ведомство пришло к выводу, что они одновременно подняли розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Речь идет о компаниях «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант», а также об одном индивидуальном предпринимателе. По мнению ведомства, они нарушили антимонопольное законодательство.

Кроме того, управление ФАС по Оренбургской области выявило нарушения в работе трех независимых участников рынка мелкооптовой продажи дизеля. Саратовское УФАС выдало предупреждение компании «Алькорр», управляющей сетью заправок «Торэко», где повысили цены на бензин.

В России с мая усугубился топливный кризис. Это произошло на фоне того, что Украина все чаще стала наносить удары по нефтяным предприятиям в российских регионах. Из-за атак они приостанавливают или прекращают производство топлива.

На фоне кризиса власти и продавцы топлива ввели ограничения на продажу бензину и дизеля. Жители России вынуждены объезжать заправки в поисках топлива и стоять в многочасовых очередях, чтобы заправить автомобили.