Власти заявили, что в Новосибирской области не работает значительная часть АЗС

Ситуация с топливом в Новосибирской области остается напряженной: значительная часть АЗС не работает, а на работающих заправках скопились очереди, сообщил заместитель губернатора Олег Клемешов.

Утром власти организовали приоритетную заправку общественных, специальных, коммунальных служб, автомобилей скорой помощи, общественного транспорта на АЗС сети «Газпромнефть».

Клемешов предупредил, что днем 4 июля в течение нескольких часов на девяти заправках «Газпромнефти» в Новосибирске, Бердске, Искитиме будут в приоритетном порядке заправлять машины экстренных служб, которые работают в круглосуточном режиме.

По его словам, чтобы увеличить число заправок, «Газпромнефть» возобновила работу части станций, где нет операторов.

В России с мая усугубился топливный кризис, после того как Украина начала с еще большей интенсивностью наносить удары беспилотниками по нефтяным предприятиям в российских регионах. Из-за дефицита бензина россияне вынуждены часами и даже сутками стоять в очередях на заправки.