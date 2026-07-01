Песков вчера: вопросы с нехваткой топлива решает вице-премьер Новак. Новак сегодня: а у нас вообще нет никакой нехватки Россияне в очередях за бензином: ¯\_(ツ)_/¯

В России продолжается кризис с нехваткой бензина, вызванный войной и ударами дронов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Ограничения на продажу топлива введены в десятках регионов, люди проводят в очередях на заправках по 18 часов. Власти же отказываются признавать хоть какую-то ответственность: Кремль заявляет, что проблему решает правительство, а в правительстве отвечают, что проблемы нет вообще. Вот две показательных цитаты.

30 июня

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в ответ на вопрос, как власти борются с дефицитом бензина):

Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива.

1 июля

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Вице-премьер правительства РФ Александр Новак:

Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках […]. Они быстро устраняются. В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом.

Как на самом деле рыно дела с бензином

В Иркутске люди стоят за бензином полдня или целую ночь. Рекорд составил 18 часов Вот как топливный кризис выглядит в регионе, где добывают нефть, производят бензин — и отправляют все это в Москву

Как на самом деле рыно дела с бензином

В Иркутске люди стоят за бензином полдня или целую ночь. Рекорд составил 18 часов Вот как топливный кризис выглядит в регионе, где добывают нефть, производят бензин — и отправляют все это в Москву

Фото на обложке: Евгений Епанчинцев / РИА Новости / Спутник / Profimedia