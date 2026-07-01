Росстат опубликовал данные о росте цен на топливо. За неделю бензин подорожал на 1,6%

За неделю с 23 по 29 июня бензин в России подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%, следует из еженедельных данных Росстата о росте цен на топливо в стране. На публикацию обратило внимание издание The Bell.

Средние потребительские цены на бензин 29 июня составили 72,38 рубля за литр. Литр АИ-92 стоил 68,76 рубля, АИ-95 — 74,38 рубля, АИ-98 и выше — 97,15 рубля.

Больше всего цены на бензин выросли в аннексированном Севастополе — на 30%. В Москве и области, по данным ведомства, он подешевел — на 0,7% и 1,6% соответственно.

Цены на бензин по стране растут на фоне топливного кризиса, который начался из-за ударов украинских беспилотников по нефтяным предприятиям в российских регионах.

Накануне стало известно, что правительство исключило из Федерального плана статистических работ (ФПСР) публикацию информации о потребительских ценах на нефтепродукты. Журналисты The Bell предположили, что Росстат больше не будет публиковать данные о динамике цен на топливо.

Но в Росстате отметили, что продолжат публиковать данные о ценах на топливо в полном объеме. Представители ведомства объяснили, что исключили из ФПСР дублирующие друг друга позиции.

Ранее ведомство уже скрывало из публикуемой статистики различную общественно важную информацию, например, данные о неравенстве.