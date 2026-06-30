Росстат засекретил данные о ценах на бензин

Росстат прекращает публикацию бюллетеня о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. Соответствующее изменения в Федеральный план статистических работ внесло правительство на прошлой неделе, пишет The Bell.

В документе, первым на который обратил внимание профильный телеграм-канал «Луцет», есть такой пункт: «Позицию 1.5.13 исключить». Речь идет об «Информации о потребительских ценах на нефтепродукты».

В соответствующий бюллетень Росстат включал данные о ценах на топливо с разбивкой по маркам (АИ-92/95/98/ДТ), по регионам и по 1800 АЗС в 280 городах. По сути, пишет The Bell, закрыт доступ к информации, по которой можно было отслеживать топливную инфляцию.

Данные о динамике потребительских цен на топливо публикуются на сайте Росстата раз в неделю, по средам. Пока на сайте есть анонс очередной публикации, запланированной на 1 июля.

Сообщения о прекращении публикации бюллетеня о потребительских ценах на топливо пресс-служба Росстата пока не комментировала.

На фоне топливного кризиса, когда по всей России вводят ограничения на продажу бензина и дизеля, цены на топливо резко выросли. По официальной статистике, с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%. По данным Bloomberg, это максимальный недельный рост за последние 20 лет.

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