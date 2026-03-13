«Если быть точным»: Росстат скрыл данные о неравенстве. Оно растет четвертый год подряд

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) удалила из своего доклада оценку экономического неравенства в России по за 2025 год, обратил внимание проект «Если быть точным».

Аналитики восстановили этот показатель по другим статистическим данным о распределении доходов граждан РФ.

По оценке «Если быть точным», в 2025 году коэффициент Джини вырос до 0,419 — это максимальное значение с 2012 года. Неравенство в России растет уже четыре года подряд, отмечает проект.

Рост неравенства подтверждают и другие данные Росстата. Так, например, доля доходов богатейших 20% россиян выросла с 46,9% до 47,6% в 2025-м (это рекордный годовой прирост в 21 веке), а доля доходов беднейших 20% граждан сократилась с 5,3% до 5,2%.

