Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо хочет вернуться в страну. Она бежала оттуда (тайно) еще при Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо планирует как можно скорее вернуться в страну, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, несколько американских чиновников предупредили Мачадо, что ее возвращение может спровоцировать столкновение с нынешними властями и отвлечь внимание от спасательных работ после крупнейшего землетрясения, в результате которого погибли более 1400 человек.

Однако единого мнения в администрации Трампа нет, и часть ее представителей, включая госсекретаря Марко Рубио, напротив, поддерживает идею возвращения Мачадо, говорят источники. Тем не менее Мачадо призывают не торопиться, поскольку слишком раннее возвращение может усилить политическую поляризацию и дестабилизировать ситуацию в стране.

Возвращение Мачадо, как отмечает Bloomberg, поставит временного президента Венесуэлы Делси Родригес перед выбором: либо принять главную политическую соперницу, продемонстрировав национальное единство, либо подвергнуться обвинениям в том, что ее правительство сужает политическое пространство во время национальной катастрофы.

Мария Корино Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалась на пост президента. В 2024 году, когда Николас Мадуро переизбирался на очередной срок, она была одним из лидеров протеста против его правительства. В течение десяти лет Мачадо был запрещен выезд из Венесуэлы. После протестов она провела почти год в укрытии, избегая ордера на арест, а осенью 2025 года тайно покинула Венесуэлу.

В октябре 2025-го Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира, на получение которой рассчитывал Дональд Трамп. Премию ей присудили с формулировкой «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

В январе 2026 года США свергли Николаса Мадуро. Мачадо говорила, что оппозиция готова взять власть в Венесуэле в свои руки, но Трамп заявил, что ей будет тяжело стать лидером страны, поскольку у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы. Источники The Washington Post рассказывали, что Трамп не поддержал Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию. Позже Мачадо передала свою медаль премии мира Трампу (хотя Нобелевский комитет отмечал, что награда не может быть передана).

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