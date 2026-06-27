В Венесуэле более 900 человек погибли в результате землетрясения. 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести
Источник: Reuters
По последним данным властей Венесуэлы, в результате двух разрушительных подземных толчков, произошедших 24 июня, погибли по меньшей мере 920 человек, ранения получили 3360 человек.
Пропавшими без вести числятся более 51 тысячи человек.
В Венесуэлу прибыли спасательные команды из Мексики, Сальвадора и других стран. США пообещали выделить Венесуэле 150 миллионов долларов помощи и смягчить санкции в отношении страны.
Землетрясение стало самым сильным за более чем 100 лет. По оценке ООН, прямой ущерб составил 6,7 миллиарда долларов.