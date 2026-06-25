В Венесуэле за одну минуту произошли два сильных землетрясения. Разрушены жилые дома. Десятки человек погибли Как это выглядит

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд вечером 24 июня. По оценке Геологической службы США, оба землетрясения произошли в 160 километрах к западу от Каракаса, столицы страны. Из-за подземных толчков рухнули здания в Каракасе, а сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра в штате Варгас на карибском побережье. По предварительным данным на утро 25 июня, погибли 32 человека, более 700 получили ранения. Власти предупредили, что погибших может быть больше. Геологическая служба США прогнозирует, что погибли тысячи человек, высока вероятность, что число погибших превысит 10 тысяч. Землетрясение стало самым сильным за более чем 100 лет, подземные толчки ощущались даже на севере Бразилии. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Из-за повреждений в Каракасе закрыли международный аэропорт, власти остановили подачу газа в жилые дома. США и страны Латинской Америки пообещали помочь Венесуэле. «Медуза» показывает последствия разрушительных землетрясений.

«Мне прислали это видео из аэропорта Майкетия. Боже мой…»

Люди переживают землетрясение в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара в Каракасе, 24 июня 2026 года Wilmer Azuaje / Reuters / Scanpix / LETA

Ла-Гуайра Maxwell Briceno / Reuters / Scanpix / LETA

Землетрясение в Ла-Гуайре

Землетрясение в районе Хункито в Каракасе

Каракас Ronald Pena R / EPA / Scanpix / LETA

«Просто ужасно! Это произошло сегодня во время землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в Венесуэле».

Разрушенное здание в Каракасе Federico Parra / AFP / Scanpix / LETA

Поисково-спасательные работы в районе Альтамира в Каракасе Federico Parra / AFP / Scanpix / LETA

Каракас Juan Barreto / AFP / Scanpix / LETA

Обрушение в Каракасе Gaby Oraa / Reuters / Scanpix / LETA

Каракас Pedro Mattey / AP / Scanpix / LETA

Каракас Juan Barreto / AFP / Scanpix / LETA

«Сообщается о серьезных повреждениях и разрушениях в жилом районе Эль-Пасео, расположенном в прибрежной зоне Варгаса, в результате сильного землетрясения в Венесуэле».

Ла-Гуайра Maxwell Briceno / Reuters / Scanpix / LETA

Каракас Manaure Quintero / AFP / Scanpix / LETA

Важная инструкция

Что делать — и чего не делать во время землетрясения Инструкция «Медузы»

Важная инструкция

Что делать — и чего не делать во время землетрясения Инструкция «Медузы»