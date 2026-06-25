В Венесуэле за одну минуту произошли два сильных землетрясения. Разрушены жилые дома. Десятки человек погибли Как это выглядит
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд вечером 24 июня. По оценке Геологической службы США, оба землетрясения произошли в 160 километрах к западу от Каракаса, столицы страны. Из-за подземных толчков рухнули здания в Каракасе, а сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра в штате Варгас на карибском побережье. По предварительным данным на утро 25 июня, погибли 32 человека, более 700 получили ранения. Власти предупредили, что погибших может быть больше. Геологическая служба США прогнозирует, что погибли тысячи человек, высока вероятность, что число погибших превысит 10 тысяч. Землетрясение стало самым сильным за более чем 100 лет, подземные толчки ощущались даже на севере Бразилии. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Из-за повреждений в Каракасе закрыли международный аэропорт, власти остановили подачу газа в жилые дома. США и страны Латинской Америки пообещали помочь Венесуэле. «Медуза» показывает последствия разрушительных землетрясений.