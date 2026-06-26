OpenAI планирует отложить IPO на 2027 год

Компания OpenAI (разработчик ChatGPT) склоняется к тому, чтобы отложить проведение первичного публичного размещения акций (IPO) до 2027 года, пишет The New York Times со ссылкой на три источника, участвующих в обсуждениях.

По их словам, OpenAI привлекла инвестиционных банкиров и юристов для подготовки IPO в третьем или четвертом квартале 2026 года, а гендиректор компании Сэм Альтман поручил консультантам найти способ добиться оценки компании в один триллион долларов. Однако теперь руководство OpenAI думает отказаться от своих планов.

На это решение в первую очередь повлияло IPO SpaceX, в ходе которого компания Илона Маска привлекла более 85 миллиардов долларов. Однако затем ее акции начали снижаться и к закрытию торгов 25 июня опустились до 153 долларов после максимума в 202 доллара.

Кроме того, сохраняется нестабильность на мировых рынках, а инвесторы все чаще задаются вопросом, смогут ли компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, оправдать высокие ожидания, заложенные в их оценки.

По данным двух источников NYT, именно поэтому консультанты OpenAI в ходе обсуждений с руководством компании предупредили, что ее акции могут не вызвать большого интереса у розничных инвесторов.

Консультанты OpenAI предложили руководству компании два варианта: отложить выход на биржу до 2027 года, чтобы попытаться добиться оценки в один триллион долларов, или снизить целевую оценку ради более быстрого проведения IPO. По словам одного из собеседников NYT, Альтман дал понять, что оценка ниже триллиона долларов даже не рассматривается.

В 2026 году планировалось IPO трех бигтех-гигантов — SpaceX, Anthropic (разработчик Сlaude) и OpenAI. Первой стала компания Илона Маска SpaceX. После старта торгов Маск стал первым в истории долларовым триллионером, однако затем цена акций начала снижаться.

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