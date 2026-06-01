ИИ-гигант Anthropic подал заявку на IPO. То же самое планирует сделать его главный конкурент OpenAI
Американская компания Anthropic, разработавшая модель искусственного интеллекта Сlaude, подала заявку на первичное размещение акций на бирже (IPO). Об этом сообщила сама компания.
Anthropic не назвала сроки и масштабы IPO, заявив, что это будет зависеть от «рыночной конъюнктуры и других факторов». The New York Times предполагает, что выход на биржу может состояться уже этой осенью.
Подав заявку на IPO, Anthropic опередила своего главного конкурента — OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT, который тоже планирует выход на биржу. Та из двух компаний, которая первой выйдет на IPO, наверняка покажет лучшие результаты в гонке за финансированием, отмечает NBC News.
Кроме того, в конце июня состоится IPO компании SpaceX Илона Маска, которая считается еще одним гигантом в сфере искусственного интеллекта.
Anthropic была создана пять лет назад командой выходцев из OpenAI во главе с Дарио Амодеи. В 2026 году Anthropic поссорилась в Пентагоном, но достигла успеха со своими инструментами для программирования Claude Code. Ее выручка выросла почти в пять раз (с 10 до 47 миллиардов долларов), а оценка превысила оценку OpenAI (965 против 852 миллиардов долларов).
IPO Anthropic, OpenAI и SpaceX (оценка которой превышает триллион долларов) могут стать одними из крупнейших в истории.