SpaceX подала заявку на IPO. Это может сделать Илона Маска триллионером

Компания SpaceX Илона Маска подала заявку на первичное размещение акций (IPO). Ожидается, что оно станет крупнейшим в истории биржи Уолл-стрит.

Ведущим организатором IPO компании станет банк Goldman Sachs. В феврале 2026 года, после слияния с xAI (стартапом Илона Маска в сфере искусственного интеллекта), SpaceX оценивалась в 1,25 триллиона долларов.

Контрольный пакет Илона Маска в компании может стоить более 600 миллиардов долларов. В 2025 году Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов — и это значит, что IPO SpaceX может увеличить еще его совокупное состояние и сделать триллионером.

SpaceX стала первой из тройки гигантов в отрасли искусственного интеллекта, чьи выходы на биржу ожидаются в этом году. Двое других — OpenAI и Anthropic (разработчик чат-бота Claude). Три дня назад Маск проиграл суд против компании OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Основатель SpaceX обвинял Альтмана в обмане из-за того, что он перевел компанию OpenAI в коммерческий статус после того, как Маск вложил в нее миллионы долларов.