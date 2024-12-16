Илон Маск перед встречей с конгрессменами США. 5 декабря 2024 года, Вашингтон Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

У генерального директора SpaceX Илона Маска нет специального разрешения для допуска к информации о секретных программах, над которыми производитель космической техники работает по контрактам с правительством США, утверждают источники газеты The Wall Street Journal.

Речь идет в том числе о космических запусках, которые SpaceX выполняет для американских военных и разведывательных ведомств. Информация об этом считается государственной тайной, особый допуск к которой получили только избранные сотрудники компании. По данным издания, Маска среди них нет.

Как отмечает WSJ, сотни тысяч частных подрядчиков имеют доступ к государственным секретам. Они получают его так же, как и государственные служащие. Существуют три основных уровня: «confidential» («секретно»), «secret» («совершенно секретно») и «top secret» («совершенно секретно, особой важности»). При этом доступ к информации с грифом «top secret» может быть ограничен еще больше, если она обозначена как «секретная информация с особым режимом хранения» (SCI).

Маску разрешено получать информацию «top secret», но доступа к SCI у него нет. При этом, по данным WSJ, в SpaceX такое разрешение получили более 400 других сотрудников.

Из-за наложенных ограничений Маск, в частности, не получает полной информации о программе по созданию разведывательных спутников, рассказали источники издания. Основателю компании закрыт вход на большинство объектов SpaceX, где обсуждаются и выполняются работы по секретным программам.

Для сравнения, у генеральных директоров других частных компаний, сотрудничающих с правительством США — Boeing, Lockheed Martin и их совместного ракетного предприятия United Launch Alliance — есть доступ к информации с особым режимом хранения (SCI).

SpaceX, основанная в 2002 году, сотрудничает с агентствами национальной безопасности практически с первых дней своего существования, отмечает издание. Маск получил высший уровень допуска («top secret») только в 2022 году. До этого у него был доступ уровня «secret». По словам источников WSJ, его повышение заняло несколько лет. В SpaceX считают, что в правительстве США очень долго рассматривали этот вопрос из-за интервью миллиардера американскому телеведущему Джо Рогану в 2018 году, во время которого бизнесмен курил марихуану.

Надо ли предоставить Маску больше секретной информации, руководители и юристы SpaceX обсуждали летом 2023 года — вскоре после того, как WSJ обвинило бизнесмена в употреблении кетамина, а проект Starshield получил от военных заказ на оказание услуг связи Пентагону на 70 миллионов долларов.

Юристы рекомендовали руководству компании не добиваться повышения уровня допуска для Маска, поскольку бизнесмену пришлось бы отвечать на вопросы правительства об употреблении наркотиков и контактах с иностранцами, утверждают собеседники WSJ. Юристы и руководство SpaceX допускали, что Маск мог случайно раскрыть секреты иностранным чиновникам, с которыми он поддерживает контакты. Ранее издание опубликовало статью о том, что с конца 2022 года бизнесмен регулярно общается с Владимиром Путиным и кремлевскими чиновниками.

Что известно о контактах Маска с Путиным

The Wall Street Journal: Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с Владимиром Путиным и кремлевскими чиновниками

Что известно о контактах Маска с Путиным

The Wall Street Journal: Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с Владимиром Путиным и кремлевскими чиновниками

Доступ Маска к секретной информации может быть расширен после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, который предложил Маску вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавить новый департамент эффективности правительства США (DOGE). Они займутся «демонтажом правительственной бюрократии, оптимизацией избыточных правил, сокращением излишних расходов и реструктуризацией федеральных агентств». Бизнесмены считают, что «сокращение излишних расходов» может коснуться и Пентагона.

Трамп пока публично не говорил, что собирается предоставить дополнительный допуск к секретной информации Илону Маску и другим сотрудникам DOGE.