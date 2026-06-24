Акции SpaceX подешевели. Илон Маск перестал быть триллионером

Состояние Илона Маска, по оценке Bloomberg Billionaires Index, опустилось ниже отметки в один триллион долларов — до 957 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения биржевой цены акций его компании SpaceX.

К закрытию торговой сессии 23 июня акции SpaceX, цена которых ранее достигала 225 долларов, торговались у отметки в 156 долларов. На торгах перед открытием основной биржевой сессии 24 июня цена акций SpaceX продолжила снижаться.

Торги акциями SpaceX начались на бирже 12 июня с отметки в 150 долларов за акцию. Рыночная капитализация компании, таким образом, превысила 2 триллиона долларов, а Маск стал первым в истории триллионером.

В отличие от Bloomberg Billionaires Index, журнал Forbes по-прежнему считает Маска триллионером, оценивая его состояние в 1,1 триллиона долларов.

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