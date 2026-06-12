Маск стал первым в истории долларовым триллионером после старта торгов акциями SpaceX

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск официально достиг статуса первого в истории обладателя состояния свыше одного триллиона долларов, сообщает 12 июня агентство Bloomberg.

Это случилось сразу после официального старта торгов акциями аэрокосмической компании на бирже Nasdaq. Торги начались в 11:46 утра по местному времени (18:46 по Москве). Цена акций на старте составила 150 долларов за штуку — на 11% больше, чем стоимость бумаг в рамках IPO (135 долларов).

Состояние Маска при стоимости бумаг в 150 долларов пробило отметку в триллион и, по подсчетам Bloomberg, достигло 1,05 триллиона долларов. Более половины этой суммы приходится на пакет бизнесмена в SpaceX, остальную часть составляют его доли в Tesla, Neuralink, Boring Company и другие активы.

Капитализация всей компании при цене акции в 150 долларов превысила два триллиона (полученная в рамках IPO оценка составляла 1,77 триллиона).

Цена акций на открытии торгов была определена так называемым агентом по стабилизации — в случае со SpaceX эту роль выполнял банк Morgan Stanley. Его задачей было сбалансировать спрос и предложение на бумаги перед стартом сделок.

Сразу после открытия торгов акции начали расти в стоимости. По состоянию на 19:20 по московскому времени бумаги прибавили более 20% и достигли отметки свыше 166 долларов. Следить за актуальной ценой актива можно здесь.

В рамках IPO SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, побив рекорд саудовского концерна Saudi Aramco из 2019-го (более 29 миллиардов).

Книга заявок от частных инвесторов на акции компании была переподписана более чем в четыре раза: спрос составил около 100 миллиардов долларов при предложении этой категории объемом 22,5 миллиарда.

Интерес к бумагам проявили порядка тысячи институциональных инвесторов. Среди крупнейших заявок — самая большая в мире фирма по управлению активами Blackrock (заявка на пакет стоимостью пять миллиардов долларов, японские фонды (2,5 миллиарда) и суверенные фонды Саудовской Аравии, Кувейта и Катара (каждый по несколько миллиардов).

Помимо Маска, на IPO SpaceX обогатятся тысячи бывших и нынешних сотрудников SpaceX: по расчетам The New York Times, около 4,4 тысячи таких людей стали долларовыми миллионерами. Из них 400 — обладателями состояний свыше 100 миллионов долларов.

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