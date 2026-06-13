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Историческое IPO. Каким получился дебют SpaceX на бирже Рассказываем в пяти пунктах
Источник: Meduza
- Компания Илона Маска разместила на бирже Nasdaq 555,6 миллиона акций по фиксированной цене 135 долларов за штуку, то есть в общей сложности на 75 миллиардов долларов — это крупнейшее IPO в истории.
- Уже на старте торгов 12 июня цена акций поднялась до 150 долларов за штуку. На пике они торговались по 176,52 доллара, а закрылись на отметке 160,95 доллара. Таким образом, по итогам первой биржевой сессии акции SpaceX выросли на 19%. IPO привлекло более 350 миллиардов долларов от институциональных и розничных инвесторов. Спрос оказался настолько высоким, что каждый третий инвестор, подававший заявку, не получил ни одной акции.
- Рыночная капитализация SpaceX составила 2,2 триллиона долларов — это шестое место среди всех публичных компаний США (вслед за Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft и Amazon).
- И, да, Маск официально стал первым в истории триллионером. Bloomberg оценивает его состояние в 1,11 триллиона долларов. Это в три раза больше, чем у его ближайшего конкурента — сооснователя Google Ларри Пейджа (306 миллиардов долларов). Благодаря публичному размещению акций более 4,4 тысячи действующих и бывших сотрудников SpaceX станут миллионерами, около 400 из них заработают 100 миллионов долларов или больше. Всего в компании работают 22 тысячи сотрудников.
- Выход SpaceX на биржу способствовал подъему всего фондового рынка. Инвесторы с оптимизмом оценивают вложения в ИИ-гигантов (ожидается, что скоро на биржу также выйдут Anthropic и OpenAI). И это удивительно, ведь официально SpaceX — убыточная компания. Единственную прибыль ей приносит бизнес спутников связи Starlink.