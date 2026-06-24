Министр просвещения России Сергей Кравцов на одной из сессий на Петербургском международном юридическом форуме показал учебник «История Донбасса и Новороссии» для пятых — седьмых классов.

По его словам, в книге представлена «единая история, связанная с курсом истории России», а также «объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках». Что именно включили в учебник, не уточняется. С 1 сентября этот учебник появится во всех школах аннексированных и оккупированных РФ регионов Украины.

Кроме того, Кравцов вместе с помощником президента РФ Владимиром Мединским презентовал на форуме новый учебник по обществознанию. По этому пособию под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева начнут преподавать во всех российских школах с нового учебного года.

По словам Кравцова, прежний курс обществознания носил «чуть абстрактный характер» и был «недостаточно интересным». Теперь же это прикладной курс. Мединский добавил, что Медведев «лично рукой правит текст» нового учебника. «[Учебник —] это не агитпроп совсем. Это реальный рассказ о реальном обществе, в котором мы живем, стране и мире», — отметил Мединский.

Ранее в Минпросвещения говорили, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов. Изучение этого предмета продолжится в 9-11-х классах.

Власти России в 2023 году обновили учебники по всеобщей истории и истории страны для 10-х и 11-х классов. В написании учебников участвовал Владимир Мединский.