Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — сказала замминистра на презентации учебников.

В авторский коллектив нового учебного пособия вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9-11-х классах.

Власти России в 2023 году обновили учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В написании учебников участвовал помощник президента РФ Владимир Мединский.

