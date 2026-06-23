Опубликованы спутниковые снимки завода в Воронеже после ракетного удара ВСУ. На них видно, что повреждены минимум два здания

На территории воронежского завода полупроводниковых приборов «Сборка» в результате ракетного удара ВСУ повреждены как минимум два здания. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs, опубликованные проектом «Схемы» издания «Радио Свобода».

Фотографии со спутника сделаны 23 июня. Повреждения корпусов завода ракетами видны также на фото и видео удара, которые публиковали провоенные и мониторинговые каналы (1,2).

22 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. Глава региона Александр Гусев заявил, что повреждены «производственные объекты одного из предприятий Воронежа». Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская армия атаковала завод, который производит электронику для ракет «Искандер» и Х-101 и зенитных комплексов ПВО «Панцирь-С1».

По данным губернатора, в результате удара погибли пять человек. С 23 по 25 июня в области объявили дни траура. Российские федеральные телеканалы удар по Воронежу в своих выпусках новостей проигнорировали.

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