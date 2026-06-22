Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод Фотографии и видео

Exilenova+

Днем 22 июня вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что силы ПВО сбили над областным центром «несколько высокоскоростных воздушных целей». В результате атаки повреждены «производственные объекты одного из предприятий Воронежа», фасады некоторых многоквартирных домов и автомобили, добавил чиновник. Ранены три человека, один из них — в тяжелом состоянии. По свидетельствам OSINT-аналитиков, целью украинского удара стал главный корпус завода полупроводниковых приборов «Сборка». Генштаб ВСУ подтвердил атаку на завод. Это предприятие, находящееся под западными санкциями, производит электронику для ракет «Искандер» и Х-101 и зенитных комплексов ПВО «Панцирь-С1». Судя по фото и видео очевидцев, на «Сборке» начался пожар, над городом виден столб черного дыма.

Exilenova+

Supernova+

Supernova+

Exilenova+

Astra

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Exilenova+

Читайте также

Война 1580-й день. Зеленский грозит России ударами за три тысячи километров от границы — и предупреждает Лукашенко

Читайте также

Война 1580-й день. Зеленский грозит России ударами за три тысячи километров от границы — и предупреждает Лукашенко