В Воронеже погибли пять человек в результате ракетной атаки ВСУ

В результате ракетной атаки ВСУ по Воронежу погибли пять человек, сообщил губернатор Воронежской области. По его данным, в медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, большинство из них отпустили домой после оказания помощи.

Гусев также рассказал, что наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, там произошел пожар. Возгорание потушили, там продолжается разбор завалов. В Роспотребнадзоре заявили, что превышений концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

О каком предприятии идет речь, губернатор не уточнил.

В результате падения обломков повреждены фасады и стекла в 10 многоквартирных домах. Кровли повреждены в шести частных домах.

«К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице», — заявил губернатор.

Ракетный удар по Воронеже был нанесен днем 22 июня. По свидетельствам OSINT-аналитиков, целью украинского удара стал главный корпус завода полупроводниковых приборов «Сборка». Генштаб ВСУ подтвердил атаку на завод. Это предприятие, находящееся под западными санкциями, производит электронику для ракет «Искандер» и Х-101 и зенитных комплексов ПВО «Панцирь-С1».

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