Украина атаковала Воронеж. По данным телеграм-каналов, ракетный удар нанесен по заводу полупроводников

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу, сообщает украинский телеграм-канал Exilenova+. О ракетном ударе по городу также пишет близкий к российским силовикам телеграм-канал «База».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по московскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Exilenova+ утверждает, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет.

Обновление. По словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО сбили над городом «несколько высокоскоростных воздушных целей». Три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Гусев заявил, что «повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа». Он не уточнил, о каком предприятии идет речь.