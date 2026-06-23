В Воронежской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара ВСУ

В Воронежской области с 23 по 25 июня объявили траур по погибшим в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины 22 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.

В дни траура в регионе приспустят государственные флаги. Власти посоветовали местным учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия, а телерадиокомпаниям — изменить сетку вещания.

Целью украинского ракетного удара по Воронежу, согласно выводам OSINT-аналитиков, стал главный корпус завода полупроводниковых приборов «Сборка». Генштаб ВСУ подтвердил атаку на завод, который, по данным ведомства, производит электронику для ракет «Искандер» и Х-101 и зенитных комплексов ПВО «Панцирь-С1».

Издание Astra сообщило, что во время атаки в Воронеже был поврежден многоквартирный дом — вероятно, на него упали обломки ракет. Дом находится рядом с Воронежским механическим заводом, Конструкторским бюро химавтоматики и военным аэродромом.

В результате ракетной атаки, по данным местных властей, погибли пять человек. За помощью врачей обратились еще несколько десятков человек. Большинство из них отпустили домой после оказания помощи.

Последствия удара по Воронежу

Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод. Фотографии и видео Погибли пять человек

Последствия удара по Воронежу

Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод. Фотографии и видео Погибли пять человек