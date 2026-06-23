В Воронежской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара ВСУ
В Воронежской области с 23 по 25 июня объявили траур по погибшим в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины 22 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
В дни траура в регионе приспустят государственные флаги. Власти посоветовали местным учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия, а телерадиокомпаниям — изменить сетку вещания.
Целью украинского ракетного удара по Воронежу, согласно выводам OSINT-аналитиков, стал главный корпус завода полупроводниковых приборов «Сборка». Генштаб ВСУ подтвердил атаку на завод, который, по данным ведомства, производит электронику для ракет «Искандер» и Х-101 и зенитных комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Издание Astra сообщило, что во время атаки в Воронеже был поврежден многоквартирный дом — вероятно, на него упали обломки ракет. Дом находится рядом с Воронежским механическим заводом, Конструкторским бюро химавтоматики и военным аэродромом.
В результате ракетной атаки, по данным местных властей, погибли пять человек. За помощью врачей обратились еще несколько десятков человек. Большинство из них отпустили домой после оказания помощи.