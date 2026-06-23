Что по телевизору рассказали россиянам об ударе по Воронежу, где погибли пять человек? Ни-че-го Такая реакция возмутила даже Z-блогеров

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Телеканалы

Российские федеральные каналы проигнорировали ракетный удар ВСУ по Воронежу. Сообщения об обстреле не попали в выпуски новостей за 22 и 23 июня на Первом канале, «России 1» и НТВ. Атаку и официальный отчет о ее последствиях от местных властей не упомянули даже в анонсах новостей перед основным выпуском, как ранее было, например, с атаками украинских беспилотников на Москву.

22 июня в дневном и итоговом выпуске новостей Первого канала Воронеж упомянули лишь в связи с заявлением ФСБ о том, что в городе задержан «украинский агент».

Z-блогеры

Российских провоенных блогеров в телеграме возмутило молчание федеральных телеканалов. «Потратили час времени на просмотр телеканала „Россия 24“. Отставка Стармера, госдолг Британии, акулы, нейросети, Иран, США, нефть, ЕГЭ, надои, урожаи, ливни в Москве… Про ракетный удар по Воронежу — ни слова», — написали авторы телеграм-канала Verum Regnum (68,5 тысяч подписчиков).

Другие отметили, что Владимир Путин, который 22 июня практически во время удара по Воронежу участвовал в памятных мероприятиях по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Москве, никак не прокомментировал случившееся. «Официальной реакции президента до сих пор не последовало — вероятно, „еще не принесли папку“», — отметил «Romanov Лайт» (148 тысяч подписчиков).

Популярный и к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» (1,5 миллиона подписчиков) раскритиковал жителей Воронежа за то, что они выкладывали в соцсети видео с последствиями удара по городу. Самому удару и его последствиям авторы канала посвятили несколько строчек в сводке за 22 июня.

Последствия удара по Воронежу

Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод. Фотографии и видео Погибли пять человек

Последствия удара по Воронежу

Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод. Фотографии и видео Погибли пять человек