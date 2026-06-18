Соловьев требует сажать тех, кто снимает видео с дронами. Z-блогеры хвалят ПВО. Телевидение опять молчит Как российская пропаганда реагирует на крупнейшую атаку ВСУ по Москве

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Телевидение

Российские федеральные каналы практически проигнорировали налет дронов ВСУ на Москву. В утренних выпусках новостей ни Первый канал, ни «Россия 1», ни НТВ не поместили эту тему в начальный блок анонсов.

Ни один телеканал не выпустил отдельного сюжета об атаке: ведущие лишь коротко процитировали официальные сообщения об ударах от мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первый канал также показал фотографии последствий удара из поста Воробьева в соцсетях.

В дневных выпусках новостей ни НТВ, ни Первый канал вообще не упомянули об атаке. На «России 1», как и утром, процитировали заявления Собянина и Воробьева, в том числе данные главы Подмосковья о количестве раненых.

Пропагандисты

Ключевые пропагандисты в основном транслировали тезисы о необходимости жестких наказаний для людей, которые снимают видео с атаками и их последствиями.

«Ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера [Анатолия Шария], который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично», — заявил в утреннем эфире Владимир Соловьев.

Ведущий «Соловьев Live» Армен Гаспарян призвал силовиков искать авторов видео с помощью системы распознавания лиц, а затем арестовывать их и «раскалывать» на допросах. Он назвал людей, делающих видеозаписи, «никчемными ублюдками» и «добровольными помощниками» ВСУ.

Заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев заявил, что «сейчас по всему украинскому сегменту сети разгоняются кадры попаданий по объектам в Москве». «Тут, конечно же, опять хочется задать вопрос: а где уголовные дела по 275 статье для снимавших попадания?» — написал он.

Он также отметил, что «не стоит питать иллюзий, воюем мы не с Украиной, воюет против нас Запад в целом» и обратил внимание, что атака «совершенно не случайно» произошла на следующий день после завершения саммита G7.

Z-блогеры

Многие провоенные авторы, пишущие в телеграме, также высказывали недовольство большим количеством видео об ударах в сети, однако отмечали бессмысленность борьбы с ними.

«С кадрами прилетов в сети необходимо смириться и научиться с ними правильно работать», — написал канал «Zаписки Vетерана» (295 тысяч подписчиков), указывая, что у НАТО сейчас «есть спутники с высочайшим разрешением», информацию с которых в любом случае получают ВСУ. «Рыбарь» (1,56 миллиона подписчиков) написал, что на фоне большого количества видео «не стоит удивляться мышлению служб и органов, пытающихся заблокировать любую связь во время налетов».

Часть Z-авторов при этом возложила ответственность за публикацию видео на иностранных рабочих, которые работают на «Садоводе» и других рынках, расположенных на юго-западе Москвы. Блогер Colonelcassad (750 тысяч подписчиков) предложил «паковать их на камеру», штрафовать и депортировать с запретом на последующий въезд.

Некоторые провоенные блогеры отдельно хвалили российскую ПВО, сбившую над столичным регионом, по официальным данным, 180 дронов — но пропустившую удар по заводу в Капотне. «Снимаю шляпу перед ПВО […]. ПВО сбила более 180 целей на подлете — цифра, которой еще месяц назад нельзя было оперировать в принципе. Зенитчики и расчеты РЭБ отработали в максимальном темпе, какой вообще возможен на столичном направлении», — написал «военкор» Александр Коц (480 тысяч подписчиков). «Ни одно ПВО в мире не выдержит массового перегруза, обеспечив 100% результат. Пора бороться с первопричинами запусков дронов, а не только с самими дронами», — написал «Белорусский силовик» (439 тысяч подписчиков).