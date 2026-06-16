Кремль отрицает, что получал приглашение Зеленского о встрече на саммите G7

В Кремль не передавали по официальным каналам приглашения Владимиру Путину провести встречу с Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом на брифинге 16 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, не было. Да и официальных каналов между Москвой и Киевом нет, как вы знаете. Зеленскому, вы знаете, что Путиным было все сказано, все предложено, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент Украины заявил, что предложил Путину встречу на саммите G7 во Франции. Источник «РБК-Украина» сообщал, что Киев направил предложение по нескольким каналам — через посредников, дипломатов и разведку. Однако «четкого ответа от РФ не прозвучало», рассказал собеседник агентства.

4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил президенту РФ встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны. На следующий день Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что не видит смысла сейчас встречаться с Зеленским.

Путин также рассказал, что Зеленский просил его о личной встрече через одного из российских бизнесменов — еще за несколько недель до того, как опубликовал открытое письмо. Позже стало известно, что этот бизнесмен — Роман Абрамович.

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