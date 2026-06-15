Зеленский рассказал, что предлагал Путину встретиться на саммите «Большой семерки». Путин не ответил
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому президенту Владимиру Путину встретиться на саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет во Франции. Об этом он рассказал журналистам во время посещения Киево-Печерской лавры, передает Reuters.
«Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будут [Дональд] Трамп и [Эммануэль] Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Я думаю, это очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Европа и Соединенные Штаты согласились, а Россия снова продемонстрировала, что не готова говорить», — сказал Зеленский.
По информации источника «РБК-Украина», предложение о встрече Зеленского и Путина Украина направила по нескольким каналам — через посредников, дипломатов и разведку.
Источник утверждает, что «четкого ответа от РФ не прозвучало».
Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, расположенном на южном берегу Женевского озера.
Вечером 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он предложил президенту России встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны. На следующий день Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что не видит смысла встречаться сейчас с Зеленским.
Путин также рассказал, что Зеленский просил его о личной встрече через одного из российских бизнесменов — еще за несколько недель до того, как опубликовал открытое письмо. Позже стало известно, что этот бизнесмен — Роман Абрамович.