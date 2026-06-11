Россия запретила ввоз из Армении всей подкарантинной продукции. В списке десятки товаров: овощи, фрукты, ягоды, орехи, кофе

С 12 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении в Россию, а также ее транзит в страны ЕАЭС.

В ведомстве заявили, что систематически выявляют карантинные объекты, и несмотря на предупреждения армянской стороны, это продолжается. Кроме того, в июне, как утверждает Россельхознадзор, были выявлены три случая заражения капровым жуком армянских орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.

К подкарантинной продукции относятся товары с «высоким фитосанитарным риском». В перечне на сайте Россельхознадзора перечисляются цветы, овощи, фрукты, ягоды, зерновые культуры, табак, древесина и многое другое.

Россельхознадзор начал ограничивать ввоз товаров из Армении еще в мае. Сначала был запрещен ввоз цветов, затем минеральной воды «Джермук», после этого — ввоз цветов, а также овощей, клубники, сухофруктов и многого другого.

Российские надзорные органы регулярно вводят запреты на ввоз тех или иных продуктов из разных стран — и зачастую это совпадает с ухудшением отношений России с этими странами. Так было, в частности, с запретом грузинских и молдавских вин и минеральной воды в 2006 году, овощей и фруктов из Польши в 2014–2015-м, томатов из Турции в 2015-м.