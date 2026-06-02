Россельхознадзор с 3 июня 2026 года запретил ввоз из Армении картофеля, баклажанов, семечковых культур (яблоки, груши, айва) и сухофруктов.

Также запрещен транзит через Россию этой сельхозпродукции в другие страны «в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами».

Ограничения вводятся бессрочно — «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров».

Министерство экономики Армении, заявили в Россельхознадзоре, «испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал помочь производителям и экспортерам, столкнувшимся с «несправедливыми препятствиями для экспорта». Он подчеркнул, что правительство будет реализовывать программы субсидирования и поддержки, а также поможет тем, кто понес убытки, найти новые рынки сбыта.

«Перец портится, розы портятся, правительство за это заплатит, но в результате всего этого производство перца в Армении вырастет, и экспорт тоже вырастет», — цитирует Пашиняна агентство «Арменпресс».

За последние несколько недель Россия запретила ввоз ряда товаров из Армении, в том числе цветов, минеральной воды «Джермук», овощей, зелени, персиков, клубники и рыбы. Запреты вводятся на фоне подготовки к парламентским выборам в Армении, которые пройдут 7 июня, и сближения Еревана с западными странами и Европейским союзом.

Россия и ее союзники по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) потребовали от Армении провести референдум о членстве в ЕАЭС. Пашинян отказался.

Россия и Армения сползают в новый кризис Кремль не устраивает прозападный курс Еревана. Путин почти открыто угрожает украинским сценарием

