Заправки в Петербурге (где проходит международный экономический форум) и в Ленинградской области ограничили продажу бензина
На автозаправочных станциях в Петербурге и Ленинградской области ограничивают продажу бензина, сообщает издание «Бумага».
Так, на заправках «Сургутнефтегаза» в Петербурге и по всей Ленобласти наливают не более 50 литров на один чек, сообщили журналистам на АЗС.
Заправочные станции «Киришской топливно-энергетической компании» в Ленобласти отпускают бензин только по картам клиентов, которые нужно оформлять отдельно.
Накануне «Фонтанка» сообщала, что ограничения ввели на заправках «Киришиавтосервиса» — не более 50 литров на один чек, а также на станциях «Роснефти» — не более 95 литров.
На сайте «Сургутнефтегаза» говорится, что заправки компании продают только топливо Киришского нефтеперерабатывающего завода («Кинеф»). Этот НПЗ закрыли в начале мая после атаки украинских беспилотников. По данным «Бумаги», до сих пор он так и не возобновил работу.
Ранее сообщалось, что ограничения на продажу бензина ввели в аннексированном Крыму, в Белгородской и Курской областях, а также в Москве и Подмосковье.
Дефицит топлива возник на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в российском тылу. Как сообщало агентство Reuters еще в середине мая, почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство из-за атак украинских беспилотников.
В Петербурге с 3 по 6 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В нем участвует Владимир Путин.
Вице-премьер России Александр Новак, выступая на ПМЭФ, связал падение добычи нефти в стране с «внеплановыми ремонтами» НПЗ. По его словам, цены на заправках «растут на уровне не выше инфляции».