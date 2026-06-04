Заправки в Петербурге (где проходит международный экономический форум) и в Ленинградской области ограничили продажу бензина

На автозаправочных станциях в Петербурге и Ленинградской области ограничивают продажу бензина, сообщает издание «Бумага».

Так, на заправках «Сургутнефтегаза» в Петербурге и по всей Ленобласти наливают не более 50 литров на один чек, сообщили журналистам на АЗС.

Заправочные станции «Киришской топливно-энергетической компании» в Ленобласти отпускают бензин только по картам клиентов, которые нужно оформлять отдельно.

Накануне «Фонтанка» сообщала, что ограничения ввели на заправках «Киришиавтосервиса» — не более 50 литров на один чек, а также на станциях «Роснефти» — не более 95 литров.

На сайте «Сургутнефтегаза» говорится, что заправки компании продают только топливо Киришского нефтеперерабатывающего завода («Кинеф»). Этот НПЗ закрыли в начале мая после атаки украинских беспилотников. По данным «Бумаги», до сих пор он так и не возобновил работу.

Ранее сообщалось, что ограничения на продажу бензина ввели в аннексированном Крыму, в Белгородской и Курской областях, а также в Москве и Подмосковье.

Дефицит топлива возник на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в российском тылу. Как сообщало агентство Reuters еще в середине мая, почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство из-за атак украинских беспилотников.

В Петербурге с 3 по 6 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В нем участвует Владимир Путин.

Вице-премьер России Александр Новак, выступая на ПМЭФ, связал падение добычи нефти в стране с «внеплановыми ремонтами» НПЗ. По его словам, цены на заправках «растут на уровне не выше инфляции».