Путин заявил, что атакой на Старобельск Украина придала «новое качество» всей войне. Зеленский предупреждает, что Москва готовит массированный удар

Президент России Владимир Путин провел совещание в связи с расследованием украинского удара по зданию колледжа в Старобельске.

«Похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске… киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом», — заявил Путин и добавил: «Ну что ж, это их выбор».

После этого он завершил открытую часть совещания и перешел к закрытой.

Президент Украины Владимир Зеленский c 29 мая предупреждает украинцев о возможности массированного удара России. Он повторил это предупреждение и в вечернем обращении 1 июня: «Массированный удар может быть. Они его подготовили. Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками».

В ночь на 22 мая ВСУ ударили по городу Старобельску в аннексированной Луганской области, частично разрушив здания местного колледжа. В результате погиб 21 человек в возрасте от 18 до 21 года.

В ночь на 24 мая Россия нанесла масштабный удар по Киеву и Киевской области. В третий раз за время войны была использована ракета «Орешник». Погибли два человека, ранения получили более 80 человек.