Российские войска нанесли масштабный удар по Украине беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами и, предположительно, «Орешником».

В Киеве, по последним данным, которые привел мэр столицы Украины Виталий Кличко, погибли два человека. Пострадали еще 44 человека, 28 из них госпитализированы, в том числе двое детей.

Разрушения есть практически во всех районах Киева, однако, судя по видео, они нанесены в основном крылатыми ракетами и дронами. Военные телеграм-каналы пишут, что удар «Орешником», вероятно, пришелся по Гостомелю (под Киевом) и Белой Церкви (примерно в 80 километрах к югу от Киева).

Глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил изданию «РБК-Украина», что «Орешник» ударил в районе Белой Церкви. Ракета была запущена, по его данным, с полигона Капустин Яр.

Накануне Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит удар по Украине — в том числе по Киеву — с применением «Орешника», а посольство США в Киеве выпустило предупреждение о возможном масштабном ударе по Украине в течение ближайших 24 часов. До этого Владимир Путин обвинил ВСУ в «террористическом ударе» по общежитию педагогического колледжа в Старобельске на подконтрольной России части Луганской области и заявил, что поручил Минобороны России подготовить ответ.

Россия до этого дважды применяла «Орешник» — в ноябре 2024 года был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепре, а в январе 2026-го — по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. В первый раз Путин назвал применение «Орешника» ответом на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России. Во второй раз удар был нанесен после обвинений в том, что Украина атаковала дронами резиденцию Владимира Путина на Валдае. Подтверждений этому нет.

