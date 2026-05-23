Зеленский: Россия готовит удар «Орешником» по Украине

Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит удар по Украине, в том числе по Киеву, с применением ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Об этом президент Украины написал в телеграм-канале:

Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе, от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «орешника». Проверяем эту информацию.

Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности, по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе.

Зеленский призвал жителей Украины «сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера,» и пользоваться укрытиями. Президент добавил, что Украина готовит ПВО и будет отвечать на каждый российский удар.

Накануне Владимир Путин обвинил ВСУ в «террористическом ударе» по общежитию педагогического колледжа в Старобельске, находящему на подконтрольной России части Луганской области. По данным российского МЧС, в результате этого удара погибли 18 человек.

Президент РФ поручил министерству обороны РФ «представить свои предложения», как ответить на эту атаку.

«Орешник» — российский ракетный комплекс средней дальности и одноименная ракета. Вооруженные силы РФ объявили, что впервые применили его в ноябре 2024 года, когда нанесли ракетный удар по Днепру. В декабре 2025 года Минобороны РФ заявило, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в Беларуси.

Война 1550-й день. Удар по колледжу в Старобельске. Погибли 18 человек. Путин обвинил в теракте «киевский режим» и пригрозил ответом

