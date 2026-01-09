Россия ударила по Львовской области «Орешником». В Минобороны РФ заявили, что это ответ на атаку на резиденцию Путина

Обновлено. В Минобороны России утром 9 января заявили, что российские войска «в ответ на атаку Киева по резиденции Путина» нанесли «массированный удар, в том числе „Орешником“, по критическим объектам Украины». В военном ведомстве утверждают, что «цели удара достигнуты», поражены в том числе «объекты производства» беспилотников, которые использовались для атаки, и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.

Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львове баллистической ракетой — вероятно, «Орешником».

Об ударе сообщил мэр города Андрей Садовой. По его словам, после объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Позже он написал о попадании по объекту критической инфраструктуры. «Был ли это „Орешник“ — пока неизвестно. Информацию предоставят военные», — добавил он. О пострадавших в результате удара не сообщается.

В командовании «Запад» воздушных сил ВСУ заявили, что 8 января в 23:47 российские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры во Львове с применением баллистической ракеты. «Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории», — говорится в сообщении. Тип ракеты будет установлен после исследования всех ее частей.

Глава управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о запуске с полигона Капустин Яр в Астраханской области. «Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ Капустин Яр. После чего были слышны взрывы во Львовской области», — сказал Игнат.

Об ударе «Орешником» по Львову также пишут российские Z-каналы. По версии телеграм-канала «Два майора», «предварительной целью стало крупное газохранилище или его наземная инфраструктура». Телеграм-канал Wargonzo пишет, что удар был нанесен по Стрыйскому газовому терминалу — крупнейшему в Европе газовому хранилищу. О том, что целью удара было Стрыйское газовое месторождение, также сообщают украинские паблики. Стрый расположен примерно в 70 километрах к югу от Львова.

Предыдущий удар экспериментальной баллистической системой «Орешник» Россия нанесла по заводу «Южмаш» в Днепре в ноябре 2024 года. О применении «Орешника» тогда заявил Владимир Путин, назвавший это ответом на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России. «Испытания [„Орешника“] прошли успешно. Цель пуска достигнута», — сказал Путин.

В конце декабря 2025 года российские власти заявили, что Украина атаковала дронами резиденцию Владимира Путина на Валдае. В Кремле это назвали «терактом», направленным не только против Путина, но и против Дональда Трампа, и пообещали военный ответ. Никаких подтверждений этой атаки российская сторона не предоставила. Дональд Трамп спустя несколько дней после этого заявил, что не верит в сообщения об украинской атаке на резиденцию Путина. «Я не верю, что этот удар произошел. Неподалеку [от резиденции] произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — сказал он.

Читайте также

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Читайте также

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами