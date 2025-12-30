Война Тысяча четыреста шестой день. Кремль назвал «попытку атаки» на резиденцию Путина терактом. Военные «знают, как, чем и когда отвечать», добавил Песков

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 2025 год заканчивается на фоне беспрецедентной дипломатической активности и заявлений США и воюющих сторон о том, что на этот раз они действительно близки к достижению мира. Как вы считаете, приведут ли эти усилия к реальным результатам? Надеетесь ли на наступление мира в первые месяцы 2026 года? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Кремль называет «попытку атаки» на резиденцию Путина терактом. Минобороны подстраивает военную сводку к официальной версии

На следующий день после заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о налете дронов на валдайскую резиденцию Владимира Путина так и не появилось подтверждений тому, что эта атака действительно была — однако лидеры нескольких стран уже выступили с ее осуждением.

В министерстве иностранных дел ОАЭ атаку назвали «отвратительной». В ведомстве подтвердили солидарность с президентом, правительством и народом России, и отметили «неизменное неприятие ОАЭ любых форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности». С похожим заявлением выступил и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в соцсети X пост на русском языке, в котором говорится, что он «глубоко озабочен» сообщениями об атаке на резиденцию Путина. «Текущие дипломатические усилия представляют собой самый жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу», — написал Моди.

С осуждением, как заявили в Кремле, также выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — с обоими лидерами Владимир Путин поговорил по телефону 30 декабря.

Доказательств того, что Украина попыталась атаковать резиденцию Путина, российские власти до сих пор не привели. Лавров в своем заявлении говорил, что Украина применила 91 ударный беспилотник. В утренней сводке российского Минобороны 29 декабря сообщалось, что над Россией были перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотников, из них 18 — над Новгородской областью. Спустя полтора часа военное ведомство отчиталось еще о 23 дронах, сбитых в этом регионе. Вечером 29 декабря, после заявления Лаврова, Минобороны опубликовало новый пост, в котором попыталось объяснить расхождение в цифрах. В военном ведомстве заявили, что в число дронов, о которых говорил Лавров, входят 49 беспилотников, перехваченных над Брянской областью, и еще один, перехваченный над Смоленской областью: Минобороны заявило, что они тоже летели «в направлении Новгородской области».

Местные жители на Валдае утверждают, что не слышали звуков пролета дронов или взрывов от их уничтожения, а также не получали уведомлений об угрозе атаки, пишут телеграм-каналы «Можем объяснить» и Sota project, которые опросили более 10 человек. Сообщений об атаке также не нашлось ни на местном форуме, ни в соцсетях, отмечает «Можем объяснить». Не появилось и никаких фото и видео, свидетельствующих о работе ПВО или налете дронов в этом регионе, отмечает Грейс Мэппс из Института изучения войны, которую цитирует The Wall Street Journal.

В Кремле атаку назвали терактом, направленным и против Путина, и против Дональда Трампа (и его усилий по прекращению войны России с Украиной). «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты. <…> Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Это безумные утверждения», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что российские военные «знают, как, чем и когда отвечать».

Федеральные телеканалы, как отмечает издание «Агентство», подробно освещали «попытку атаки» — например, на телеканале «Россия 1» вышел специальный эфир «Вечера с Владимиром Соловьевым». «Эксперты» в других программах говорили, что Украина «официально объявила войну России», обвиняли Запад в помощи при организации атаки и угрожали ударами «Орешником» по правительственным зданиям в Киеве.

Владимир Зеленский назвал заявления Лаврова «очередной ложью РФ» и предположил, что Россия «готовит почву», чтобы нанести удары по правительственным зданиям в Киеве.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что за сутки Россия так и не предоставила никаких доказательств своих обвинений. «И не предоставит. Потому что их нет. Никакой атаки не было», — написал Сибига. Он добавил, что в Украине были «разочарованы» заявлениями ОАЭ, Индии и Пакистана, которые «тем более удивительны», учитывая, что все три страны «не сделали никаких официальных заявлений, когда 7 сентября 2025 года реальная российская ракета попала в реальное здание украинского правительства».

Война в фотографиях. Путин на экранах

Москва, декабрь 2025 года Semenova Maria / SIPA / Scanpix / LETA

Путин на экране телевизора во время «прямой линии», Омск, 19 декабря 2025 года Alexey Malgavko / Reuters / Scanpix / LETA

Большой Кремлевский дворец, декабрь 2025 года Сергей Бобылев / ТАСС / Profimedia Москва, декабрь 2025 год Maxim Shipenkov / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна (Сибирь). Я живу в РФ. Я всегда придерживалась антивоенной позиции. Я помню очень четко этот день [начала большой войны], я сидела на работе, и в моменте у меня ушла земля из-под ног. Как? Что? За что? Почему? Только не война!

Каждый год надеешься на чудо, что перестанут убивать. Но по итогу только новости про встречи-встречи-встречи, «новые территории». Но зачем новые территории, если собственное население тонет в долгах и нищете?

Еще помню, [как в начале войны] в автобусах пузатые мужики обсуждали это все, причем на молодых не было лица. Через неделю стали все больше и больше появляться знаки Z на машинах. Но после объявления частичной мобилизации на следующее утро не было ни одной машины с этой буквой, клянусь! Ведь когда постучали к ним в дверь, стало не до шуток.

Я понимаю ненависть Украины, ведь когда к вам домой приходят без приглашения, остается только защищаться. Больно за матерей и юных мальчиков, которых привозят в цинке, это самое отвратительное, что гибнут люди, которых ждали, любят. Для государства это всего лишь механизм и, как мы поняли, абсолютно для них не имеющий ценности.

Мне стыдно, что страна, в которой я родилась, начала ад на земле. У войны нет оправданий.

