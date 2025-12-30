В МИД ОАЭ заявили, что осуждают «попытку атаки» на резиденцию Путина (подтверждений ей по-прежнему нет)

Объединенные Арабские Эмираты «решительно осудили» попытку нанести удар по резиденции Владимира Путина, говорится в заявлении МИД страны.

Ведомство называет атаку «отвратительной» и отмечает, что она представляет угрозу для безопасности и стабильности.

Также МИД ОАЭ заявил, что подтверждает солидарность страны с российским президентом, а также с «правительством и народом России» и подчеркнуло «неизменное неприятие ОАЭ любых форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности». Украина в заявлении не упоминается.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию Владимира Путина на Валдае и пообещал, что в связи с этим Россия «пересмотрит свою переговорную позицию». Владимир Зеленский назвал это ложью и заявил, что Россия готовит почву для нанесения удара по правительственным зданиям в Киеве. Никаких подтверждений атаке, о которой говорит Лавров, нет. Российское Минобороны после заявления главы МИД опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о названном им числе беспилотников, хотя в утреннем отчете ведомства цифры были другими.

Дональд Трамп, встречавшийся в этот день с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, сказал журналистам, что услышал об атаке от Путина утром, и ему это «не нравится», а также напомнил, что он остановил поставки дальнобойных ракет «Томагавк» Украине. Об изменениях в переговорном процессе он не сообщал.

