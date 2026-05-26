Бизнесмен Александр Галицкий уехал из России. Суд объявил его фонд «экстремистским объединением» и конфисковал имущество
Инвестор Александр Галицкий уехал из России вскоре после того, как суд постановил изъять его имущество на восемь миллиардов рублей. Представитель прокуратуры сообщил об этом в Мосгорсуде, когда там рассматривали апелляцию бизнесмена.
Галицкий использовал паспорт Нидерландов, чтобы выехать из России в Беларусь, рассказал прокурор. По его словам, это произошло через два дня после решения суда.
Тверской суд Москвы объявил Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» 23 марта. Инвестора обвинили в поддержке Вооруженных сил Украины.
Галицкий говорил, что его фонд никогда не инвестировал в производство оружия, и предлагал заключить мировое соглашение, но Генпрокуратура на это не согласилась.
В доход государства изъяли имущество Галицкого и связанных с ним лиц. Среди прочего в рамках дела фактически национализировали платформу по продаже автомобилей Carprice. Ее передали «Ростеху».
Мосгорсуд 26 мая оставил без изменений решение Тверского суда.